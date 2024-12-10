В Таганроге ищут новую семью для 17-летней Екатерины

Екатерина воспитывается в учреждении господдержки и мечтает о собственной семье и любящих родителях.

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой — помочь детям обрести любовь и понять, что такое настоящая семья.

Екатерине 17 лет. Это кареглазая, русоволосая девушка, очень самостоятельная, рассудительная, ответственная. Педагоги отмечают ее внимательность, общительность, дружелюбие. Катя с удовольствием принимает участие в творческих мероприятиях. С готовностью подключается к субботникам, уборке помещений, выполняет поручения взрослых и помогает младшим ребятам.

Хорошо учится, открыта ко всему новому. В свободное время любит общаться со сверстниками, слушать современную музыку, смотреть познавательные телепередачи.

Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство. У девушки есть младшие брат и сестра.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

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