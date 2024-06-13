Главная » Новости Таганрога

В Таганроге ищут новую семью для 16-летней Марины

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Сейчас подросток воспитывается в государственном учреждении поддержки детства.

Новости Таганрога

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой – помочь детям обрести любовь и понять, что же такое настоящая крепкая семья. Откликнувшись, вы помогаете сформировать полноценную личность и дать ребенку то, чего он лишился, так и не узнав, каково это – быть любимым. Сегодня мы знакомим вас с 16-летней Мариной.

Марина кареглазая общительная девушка, открытая, целеустремленная, веселая и дружелюбная. Посещает кружки по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, увлекается современной музыкой и танцами, принимает участие в творческих конкурсах и мероприятиях. Педагоги отмечают ее любознательность, легкий и спокойный характер, стремление помочь младшим ребятам.

Возможная форма устройства: удочерение, опека, попечительство.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства управления образования г. Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, телефоны для справок: 8(8634) 64-85-52, 64-75-19).

Фото на главной ru.freepik.com

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция дети дети-сироты Ищу семью Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru