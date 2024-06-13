В Таганроге ищут новую семью для 16-летней Марины

Сейчас подросток воспитывается в государственном учреждении поддержки детства.

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой – помочь детям обрести любовь и понять, что же такое настоящая крепкая семья. Откликнувшись, вы помогаете сформировать полноценную личность и дать ребенку то, чего он лишился, так и не узнав, каково это – быть любимым. Сегодня мы знакомим вас с 16-летней Мариной.

Марина кареглазая общительная девушка, открытая, целеустремленная, веселая и дружелюбная. Посещает кружки по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, увлекается современной музыкой и танцами, принимает участие в творческих конкурсах и мероприятиях. Педагоги отмечают ее любознательность, легкий и спокойный характер, стремление помочь младшим ребятам.

Возможная форма устройства: удочерение, опека, попечительство.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства управления образования г. Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, телефоны для справок: 8(8634) 64-85-52, 64-75-19).

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