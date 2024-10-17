В Таганроге ищут новую семью для 15-летнего Олега

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой — помочь детям обрести любовь и понять, что такое настоящая семья.

Сегодня мы знакомим вас с Олегом. Подростку уже 15 лет, он почти взрослый, сложившаяся личность, но, так же как и все дети, хочет расти в полноценной семье, с любящими, пусть и приемными, родителями.

Олег — кареглазый, светло-русый парнишка, общительный и дружелюбный, трудолюбивый, самостоятельный. Занимается плаванием, адаптивным конным спортом, посещает кружок оригами и курсы логоритмики. Педагоги отмечают творческие способности Олега. Он увлекается декоративно-прикладным искусством, принимает участие в театральных постановках, читает стихи, поет песни.

В свободное время любит играть в настольные игры, слушать музыку, смотреть художественные фильмы и спортивные программы.

Братьев и сестер у мальчика нет.

Возможная форма устройства: усыновление, опека, попечительство.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

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