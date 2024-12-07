Главная » #Проекты

В Таганроге ищут новую семью для 14-летней Виктории

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой — помочь детям обрести любовь и понять, что такое настоящая семья.

#Проекты

Сегодня мы знакомим вас с Викторией. Вике уже 14 лет, она почти взрослая, сложившаяся личность, но, так же как и все дети, хочет расти в полноценной семье, с любящими, пусть и приемными, родителями.

Виктория голубоглазая, русая девочка, добрая и отзывчивая. Активная, веселая, дружелюбная. Легко находит общий язык как со сверстниками, так и с взрослыми, с готовностью помогает младшим ребятам. Педагоги отмечают творческие способности Вики – она хорошо рисует, занимается рукоделием. В свободное время предпочитает общение с друзьями, прогулки на свежем воздухе, настольные игры, просмотр художественных фильмов.

Возможная форма устройства: удочерение, попечительство. Братьев и сестер нет.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства управления образования г. Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, телефоны для справок: 8(8634) 64-85-52, 64-75-19).

Фото на главной ru.freepik.com

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети дети-сироты Ищу семью Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru