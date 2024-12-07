В Таганроге ищут новую семью для 14-летней Виктории

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой — помочь детям обрести любовь и понять, что такое настоящая семья.

Сегодня мы знакомим вас с Викторией. Вике уже 14 лет, она почти взрослая, сложившаяся личность, но, так же как и все дети, хочет расти в полноценной семье, с любящими, пусть и приемными, родителями.

Виктория голубоглазая, русая девочка, добрая и отзывчивая. Активная, веселая, дружелюбная. Легко находит общий язык как со сверстниками, так и с взрослыми, с готовностью помогает младшим ребятам. Педагоги отмечают творческие способности Вики – она хорошо рисует, занимается рукоделием. В свободное время предпочитает общение с друзьями, прогулки на свежем воздухе, настольные игры, просмотр художественных фильмов.

Возможная форма устройства: удочерение, попечительство. Братьев и сестер нет.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства управления образования г. Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, телефоны для справок: 8(8634) 64-85-52, 64-75-19).

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