Транспортная прокуратура нашла нарушения на вокзалах Таганрога

Таганрогская транспортная прокуратура обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологических требований и законодательства о социальной защите прав инвалидов во время проверки, которая прошла на железнодорожных вокзалах станций Таганрог, Таганрог-Пассажирский, Матвеев-Курган и Успенская.

В частности выяснилось, что на железнодорожных вокзалах Таганрог-Пассажирский, Таганрог и Матвеев-Курган на пассажирских посадочных платформах отсутствуют тактильные наземные указатели, обозначающие границу опасной зоны.

Пригородная касса для обслуживания пассажиров-инвалидов, расположенная на железнодорожном вокзале Матвеев-Курган, не оборудована низкорасположенным телефоном с функцией регулирования громкости.

«По результатам проверки транспортной прокуратурой руководителям структурных подразделений ОАО «РЖД» внесены представления, которые находятся на рассмотрении», — рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге коммерческие железнодорожные переезды эксплуатируют с нарушениями.

Фото «Таганрогской правды»