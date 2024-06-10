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В Таганроге инвалида пересилили из аварийной коммуналки по решению суда

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В Таганроге инвалиду предоставили благоустроенную квартиру взамен комнаты в аварийной коммуналке только после вмешательства городской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Город

В результате проведенной проверки выяснилось, что таганрожец является собственником жилого помещения в коммунальной квартире, которое в установленном порядке признано непригодным для проживания, не подлежащим ремонту или реконструкции. Однако городская администрация необоснованно отказалась обеспечить инвалида жильем взамен непригодного.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием обеспечить гражданина жилым помещением вне очереди. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, — пишет источник.

Сейчас мужчине предоставлена благоустроенная квартира.

Ранее мы рассказали, что жительнице Таганрога необоснованно отказали в начислении детских выплат.

Фото tagancity.ru (из архива)

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жилье новости прокуратура Таганрог
Таганрогская правда
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