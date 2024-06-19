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В Таганроге инвалид смог получить квартиру только по решению суда

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В Таганроге молодой человек, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, получил квартиру по решению суда.

Город

Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, в прокуратуру Таганрога обратился с заявлением опекун инвалида. После этого была проведена проверка. Выяснилось, что молодой человек включен в список внеочередного предоставления жилого помещения по договору социального найма. Но в течение длительного времени не был им обеспечен.

В защиту прав инвалида прокуратура направила в суд исковое заявление, с требованием обязать городскую администрацию устранить выявленные нарушения, — пишет источник.

Судом исковые требования удовлетворил. Сейчас таганрожцу предоставлена благоустроенная квартира.

Ранее мы рассказали, что задержан житель Таганрога, подозреваемый в краже 10 млн рублей через Интернет.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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