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В Таганроге инвалид получил квартиру после вмешательства прокуратуры

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Опекун молодого инвалида обратился в прокуратуру Таганрога с заявлением — долгое время его подопечному не предоставлялось положенное по закону жилье.

Город

Надзорный орган провел проверку соблюдения муниципалитетом требований жилищного законодательства.

«Установлено, что молодой человек страдает тяжелым хроническим заболеванием, он включен в список внеочередного предоставления жилого помещения по договору социального найма, однако длительное время им не был обеспечен», — сообщает прокуратура Ростовской области.

В защиту прав жителя Таганрога прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании городской администрации устранить выявленные нарушения.

«Судом исковые требования удовлетворены. В настоящее время инвалиду предоставлена благоустроенная квартира», — отмечается в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура Таганрога в суде защитила права мужчины-инвалида.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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