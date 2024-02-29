Прокуратура Таганрога в суде защитила права мужчины-инвалида

В Таганроге мужчина–инвалид получил жилье после того, как городская прокуратура защитила его права в суде, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Таганрожец обратился с заявление в прокуратуру, после чего была проведена проверка соблюдения органом местного самоуправления жилищного законодательства. Выяснилось, что мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания. Он был включен в список внеочередного предоставления жилого помещения по договору социального найма, однако так его и не получил.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление, чтобы обязать городскую администрацию устранить выявленные нарушения. Судом исковые требования удовлетворены, — пишет источник.

Сейчас квартира мужчине предоставлена.

Фото tagancity.ru (из архива)