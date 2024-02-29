Главная » Город

Прокуратура Таганрога в суде защитила права мужчины-инвалида

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

В Таганроге мужчина–инвалид получил жилье после того, как городская прокуратура защитила его права в суде, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Город

Таганрожец обратился с заявление в прокуратуру, после чего была проведена проверка соблюдения органом местного самоуправления жилищного законодательства. Выяснилось, что мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания. Он был включен в список внеочередного предоставления жилого помещения по договору социального найма, однако так его и не получил.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление, чтобы обязать городскую администрацию устранить выявленные нарушения. Судом исковые требования удовлетворены, — пишет источник.

Сейчас квартира мужчине предоставлена.

Фото tagancity.ru (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#Таганрог жилье новости прокуратура
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика