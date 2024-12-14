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В Таганроге и Ростовской области проходят мероприятия, знакомящие с национальными традициями и культурой

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Так, В ДГТУ состоялась масштабная конференция «Семейные традиции и ценности народов Дона», приуроченная к Году семьи. А в Таганроге уже несколько лет проводится фестиваль «Народов дружбы кружева».

Новости Таганрога

В конференции приняли участие более 150 человек: представители религиозных, общественно-государственных и национально-культурных объединений Ростовской области, Общественной палаты Дона, молодежного парламента при Законодательном Собрании региона, научного сообщества, активисты Мариуполя и студенты ДГТУ.

Конференция стала одной из уникальных межкультурных площадок для диалога народов Дона, имеющих свою культурную и этническую принадлежность, но позиционирующих себя, как россияне и часть Русского Мира.

Спикеры поделились опытом соблюдения семейных традиций разных народов Дона и Приазовья – греков, грузин, корейцев, молдаван, армян, сирийцев.

«Истинные духовные и моральные ценности равны для всех народов, которые проживают на территории региона. И наша общая задача – формировать единое культурное пространство, основанное на принципах взаимоуважения и дружбы», — отметил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Максим Даниленко.

ДК «Фестивальный» Таганрога принимал ежегодный фестиваль национальных культур «Народов дружбы кружева». Участников и гостей приветствовали глава города Светлана Камбулова, благочинный приходов Таганрогского округа иерей Борис Гущин, депутат городской Думы Константин Харченко.

В нашем городе фестиваль проводится уже 11 лет. В нынешнем году его посвятили донской тематике. В фойе была организована выставка декоративно-прикладного творчества, прошла акция «Донской хоровод дружбы». Перед участниками выступил хор «Таганрожцы». В мероприятии приняли участие представители национальных диаспор Азербайджана, Армении, Беларуси, народов Дагестана, донского казачества, греческой и еврейской автономий.

Концертная программа «Быть добру на Дону» стала приятной завершающей частью фестиваля.

Фото donland.ru и Анатолия Ивашова (на главной)

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Таганрогская правда
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