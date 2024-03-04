В Таганроге и окрестных районах готовы выделить земельные участки участникам СВО

В правительстве региона подготовили перечень всех муниципалитетов и правила выделения земли.

Минимущества Ростовской области подготовлен перечень территорий, в границах которых возможно формирование земельных участков для их дальнейшего предоставления участникам специальной военной операции (СВО). В их числе город Таганрог, а также Неклиновский и Матвеево-Курганский районы.

В перечне также указаны контакты лиц, ответственных за взаимодействие с участниками СВО по данному вопросу. Кто имеет право на получение земельных участков, какие для этого необходимы документы и другие подробности можно узнать на сайте ведомства.

В разделе «Информация о муниципальных образованиях, в которых имеются земельные участки и/или территории для предоставления участникам специальной военной операции и членам их семей» можно ознакомиться со списком всех территорий Ростовской области.

Фото: donland.ru