В Таганроге грабитель напал на мужчину возле магазина

В Таганроге сотрудники полиции задержали 21-летнего парня, который ночью ограбил мужчину возле магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В дежурную часть отдела полиции № 3 обратился 47-летний таганрожец и рассказал, что ночью зашел в магазин, где поссорился с другим посетителем. А когда они вышли на улицу, парень нанес потерпевшему удар в лицо и вытащил из кармана деньги в сумме 5 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего местного жителя.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ — «Грабеж», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что таганрожец украл железный контейнер в гаражном кооперативе.

Фото «Таганрогской правды»