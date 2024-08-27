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Таганрожец украл железный контейнер в гаражном кооперативе

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В Таганроге сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя, который похитил металлический контейнер, стоявший на территории одного из гаражных кооперативов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Новости Таганрога

О краже в отдел полиции № 1 сообщил 53-летний мужчина. Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Оказалось, что фигурант присмотрел контейнер, убедился, что хозяин пользуется им редко. А затем вызвал манипулятор, погрузил на него контейнер и сдал его в скупку металлолома. Сумма ущерба составила 50 000 рублей.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже. Пока ведется расследование, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области мошенник украл деньги у 48 человек.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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