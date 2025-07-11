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В Таганроге гостят молодые художники — участники выставки проекта «Кто Вы, доктор Чехов?»

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С 7 по 16 июля Таганрогский музей-заповедник принимает гостей – молодых художников, ставших участниками экскурсионного пленэра и выставки проекта «Кто Вы, доктор Чехов?», приуроченного к 165-летию А. П. Чехова.

Культура

Талантливые художники, реставраторы – члены творческого объединения «Время молодых XXI» во главе с председателем Натальей Костецкой – уже смогли посетить музеи заповедника, побывать на экскурсиях, познакомиться с историей Таганрога и биографией семьи великого писателя. Вдохновлённые красотой архитектуры и богатым историческим наследием нашего города, гости приступили к созданию полотен.

Выпускники и студенты МГАХИ им. В.И. Сурикова, Института графики и искусства книги им. В.А. Фаворского, Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, РГГУ, РАЖВиЗ Ильи Глазунова, Школы-студии МХАТ им. В.И. Немировича-Данченко, ВГИК им. С.А. Герасимова, Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова, Британской высшей школы дизайна, Киевской национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, Колледжа дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова – вот кто творит в эти жаркие июльские дни в Таганроге.

Свои работы они представят на выставке одного дня, которая состоится 15 июля – в День памяти великого писателя – на усадьбе музея «Домик Чехова».

«Приглашаем жителей и гостей города на открытие выставки 15 июля в 11 часов. Воспользуйтесь уникальным шансом познакомиться с творчеством молодых талантов и их свежим взглядом на Таганрог и самого знаменитого таганрожца! Выставка будет работать до 16 часов», – сообщает пресс-служба Таганрогского музея-заповедника.

Фото Таганрогского музея-заповедника

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Таганрогская правда

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