26 октября на дорогах Таганрога сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд в рамках широкомасштабной акции «Осенние дороги. Дети. Безопасность», которая стартовала вчера.

«Цель акции — профилактика детского транспортного травматизма. В рамках мероприятия будут проводиться профилактические беседы со всеми участниками дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД», — рассказала инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Сегодня на улицах Таганрога сотрудники Госавтоинспекции останавливали водителей, раздавали им и пассажирам памятки – листовки, рассказывающие о правилах безопасности на дорогах в осенне-зимний период, призывали быть внимательными и осторожными.

Акция продлится до 15 ноября. За это время учащимся школ, лицеев, гимназий сотрудники Госавтоинспекции напомнят о правилах перехода проезжей части дороги и необходимости использования светоотражающих элементов в одежде. Родителям воспитанников детских садов расскажут о правилах перевозки детей. А водителям — о недопустимости управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге две машины столкнулись на площади Марцевский треугольник.

Фото Госавтоинспекции Таганрога