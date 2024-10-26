Утром 25 октября в Таганроге на площади Марцевский треугольник произошла авария, из-за которой образовался небольшой затор.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 07.50 в районе дома № 2 Г. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» во время движения врезался в стоящий Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Таганрога водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель сбил женщину рядом с пешеходным переходом.

Фото Госавтоинспекции Таганрога