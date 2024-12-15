В Таганроге горячее питание получают 96,5 % школьников

В Таганроге сейчас получают горячее питание 96,5 % школьников. Обедами их обеспечивают шесть предприятий.

Более 57 % учеников получаю питание бесплатно, еще 39 % — за счет родительской платы. А в обозримом будущем система организации питания может измениться в лучшую сторону. Вместе с отслеживанием качества продукции, родительским контролем, мониторингом меню будут внедряться новые электронные системы организации учета и заказа питания. Во всяком случае, такую задачу поставило перед муниципалитетами Правительство Ростовской области.

По словам министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамары Шевченко, ежегодно при подготовке к новому учебному году проводится ремонт и обновляется технологическое оборудование школьных пищеблоков. В 2024 году это было сделано в 141 учебном учреждении.

«Дальнейшее развитие школьного питания напрямую связано с внедрением в данный процесс современных форм цифровизации. Мониторинг и учет заказов продаваемой продукции позволит делать анализ востребованности блюд школьного питания, предпочтений детей и корректировать школьное меню», — пояснила Тамара Шевченко.

Сейчас представлено два варианта электронных систем: это модуль «Электронная столовая» и комплексное решение «Электронная школа». Первый позволяет автоматизировать взаимодействие образовательных организаций с поставщиками, улучшить контроль родителей за питанием ребенка, организовать процесс оплаты питания с использованием любых бесконтактных карт.

Кстати, успешный опыт цифровизации в сфере питания уже есть у Ростова, Аксайского и Сальского районов. Как внедрять этот процесс в таганрогских школах глава города Светлана Камбулова уже обсудила со своим заместителем по социальным вопросам Ириной Голубевой и руководителем городского управления образования Ольгой Морозовой во время посещения школьных столовых.

«Большие требования сегодня мы предъявляем к качеству питания. Оно должно быть не только полезным, но и вкусным», — подчеркнула она.

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