В Таганроге «ГАЗ» въехал в иномарку на улице Морозова

16 января в Таганроге на улице Морозова грузовой фургон въехал в иномарку. Во время столкновения легковой автомобиль получил механические повреждения.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария произошла около четырех часов дня в районе дома № 20. По предварительной информации, 35-летний водитель грузового фургона «ГАЗ» двигался задним ходом, когда врезался в стоящий автомобиль Kia Ceed, принадлежащий 37-летнему мужчине.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Таганрога рекомендует водителям быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом в тройном ДТП пострадала пассажирка одного из авто.

Фото Госавтоинспекции Таганрога