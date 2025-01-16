Под Таганрогом в тройном ДТП пострадала пассажирка одного из авто

Водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и спровоцировал аварию.

Сегодня, около 10 часов утра, под Таганрогом, на 10 км. + 500 м. автодороги «с. Самбек — Матвеев Курган» Неклиновского района произошло ДТП с участием трех машин — грузового и двух «легковушек». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

26-летний водитель автомобиля «Шакман», двигаясь со стороны села Самбек в сторону поселка Матвеев Курган, врезался во впереди идущую машину «Лада Гранта», водитель которой снизил скорость для поворота налево. После этого грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шкода Фабиа».

В результате ДТП 47-летняя пассажирка автомобиля «Шкода Фабиа» получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция по РО