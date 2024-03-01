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В Таганроге фура «догнала» легковушку

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ДТП произошло вчера, 29 февраля, на улице Транспортной.

Новости Таганрога

Сигнал об аварии поступил в полицию в 8.10 утра. В Таганроге, на улице Транспортной, в районе дома №48\7, 57-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, при движении допустил наезд на стоящий автомобиль Chevrolet Aveo. Леговушкой управлял 35-летний мужчина.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее мы рассказывали, что 28 февраля в Таганроге произошло очередное ДТП с участием трамвая – в красный вагон врезалась женщина-водитель.

Фото: ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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