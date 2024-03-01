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Очередное ДТП с трамваем произошло в Таганроге на улице Заводской

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28 февраля с трамваем столкнулась женщина-водитель на Hyundai Getz.

Новости Таганрога

Авария произошла в 15.10 возле дома № 3 по улице Заводской, сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова. 54-летняя женщина на Hyundai Getz при повороте врезалась в трамвай, которым управляла также женщина — 40 лет.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в этот же день произошла еще одна авария с трамваем и дамой за рулем – на улице Б. Бульварной 38-летняя женщина на  легковом автомобиле «Лада» врезалась в красный вагон. Также обошлось без пострадавших.

Фото очевидцев из соцсетей

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Таганрогская правда
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