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В Таганроге ФК «Форте» переиграл одного из лидеров группы — команду из Астрахани

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После победы таганрогские футболисты поднялись на 4-е место турнирной таблицы.

Новости Таганрога

В Таганроге накануне, 12 мая, на стадионе «Форте-Арена» состоялся очередной матч чемпионата России по футболу среди команд 2-й лиги группы 1.

Со счетом 1:0 таганрогская команда «Форте» переиграла гостей из Астрахани. Единственный в этой игре мяч забил нападающий таганрогского клуба Муслим Шихбабаев за 10 минут до конца игры.

После этой победы «Форте» занимает 4-е место в турнирной таблице группы, а по потерянным очкам делит 1-3 места.

Следующую игру «Форте» проведет 18 мая в гостях с командой «Кубань-Холдинг».

Фото ФК «Форте»

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Таганрогская правда
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