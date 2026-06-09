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В Таганроге фестиваль памяти святого Павла Таганрогского объединит любительские и профессиональные хоры

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10 июня в ГДК Таганрога пройдет хоровой фестиваль «Величаем праведного Павла Таганрогского», посвященный памяти святого покровителя таганрогской земли, снискавшего неувядаемую славу своей подвижнической жизнью.  

Новости Таганрога

Фестиваль проводится ежегодно, начиная с 2021 года, в этом году он состоится в шестой раз и соберет лучшие творческие силы города и области: детские и взрослые, любительские и профессиональные хоровые коллективы. Проект проводится при поддержке администрации Таганрога и Таганрогского благочиния и направлен на популяризацию хорового искусства, сохранение духовного наследия и духовно-нравственное воспитание молодежи.            

Фестиваль «Величаем Праведного Павла Таганрогского» пройдет в среду, 10 июня, в Городском доме культуры, начало в 17.30. Вход свободный. Приглашаются все православные христиане и любители хоровой музыки.

Ранее мы рассказали, что пианистка из Таганрога сыграла с симфоническим оркестром в Государственной капелле Санкт-Петербурга.

Фото из архива

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ГДК новости Павел Таганрогский Таганрог фестиваль хор
Таганрогская правда

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