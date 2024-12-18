В таганрогской роще «Дубки» установили освещение возле игрового комплекса «Корабль»

На темноту в вечернее время у нового игрового комплекса «Корабль» жаловались жители города.

«Дорогие таганрожцы! В роще «Дубки» стало светлее. Освещение установлено на площадке возле детского игрового комплекса «Корабль». По просьбам жителей специалисты МКУ «Благоустройство» выполнили работы по обустройству здесь дополнительных пешеходных дорожек, увеличили площадь газонной части», — сообщила 18 декабря глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Дополнительные фонари появились у пруда с черепахами.

Напомним, детский комплекс «Корабль» открыт в сентябре этого года и стал завершением второго этапа реконструкции популярного у горожан и гостей Таганрога природного парка. Летом нынешнего года в роще появились восемь беседок.

«На территории рощи установлены камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный город». Рассчитываю на сознательность таганрожцев. Уверена, вместе мы сохраним эту созданную комфортную для отдыха зону», — отметила глава города.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой