В Таганроге энергетики переведены на круглосуточное дежурство

В связи с аномальными температурами в Ростовской области введён особый режим работы энергетиков. Персонал Таганрогского РЭС переведён на круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на заявки горожан.

В данный момент энергетики устраняют технологические нарушения по пер. 11-му Новому, ул. Лизы Волошиной, ул. Пархоменко, ул. Фадеева.

«Разрабатываются меры по улучшению качества напряжения в домовладениях СНТ «Дачное-2» и «СНТ Омега», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

Руководством ПО ЮЗЭС ПАО «Россети Юг»-«Ростовэнерго» сформировано 7 бригад со специализированной техникой и оборудованием для выполнения аварийно-восстановительных работ. На базе ПО ЮЗЭС находятся резервные генераторы: один мощностью 200 кВА и три по 100 кВА для использования при аварийных отключениях.

«Таким образом, предприняты комплексные меры для быстрого и качественного реагирования на возможные сбои электроснабжения в условиях неблагоприятных погодных факторов», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы сообщали, что на энергообъектах Ростовской области приняты дополнительные меры пожарной безопасности..

Фото: Россети Юг