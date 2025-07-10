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В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается аномальная жара выше 40 °C

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Донские энергетики переведены в режим повышенной готовности.

Новости Ростовской области

В Ростовской области в ближайшие сутки прогнозируется повышение температуры воздуха до экстремальных значений. Столбик термометра будет зашкаливать за +40 °C, сообщают синоптики.

В этой связи в регионе энергетики до 13 июля переведены в режим повышенной готовности. На энергообъектах области приняты дополнительные меры пожарной безопасности. Готовы 237 бригад «Ростовэнерго» (1416 специалистов и 505 ед. техники) и 118 бригад «Донэнерго» (373 специалиста и 196 ед. техники). «Россети Юг» подготовили 184 резервных источника питания, сообщает донское правительство.

О перебоях в электроснабжении и замеченных повреждениях жители Ростовской области могут сообщать по бесплатным круглосуточным телефонам: 8-800-220-0-220 («Россети Юг»), 8-800-222-05-50 («Донэнерго»).

Экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности 5-го и 4-го классов распространило МЧС. Аномальная жара будет сохраняться как минимум до конца суток 10 июля и в течение суток 11 июля.

Фото: ТГ-канал правительства РО

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Таганрогская правда

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