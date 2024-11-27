В Таганроге завершены работы на 32-х трансформаторных подстанциях, расположенных в Центральном и Промышленном районах города. На очереди – Северный жилой массив.

Как сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова, энергетики привели в порядок более 3,6 км кабельных линий и почти 17 км воздушных сетей. Специалисты считают, что это позволит восстановить надежные эксплуатационные характеристики оборудования. А также существенно повысит качество поставляемой электроэнергии для более 30 тысяч потребителей.

В декабре энергетики продолжат ремонт в рамках дополнительного финансирования. Они планируют привести в порядок воздушные линии электропередач протяженностью 13,6 км. Эти объекты обеспечивают электроснабжение преимущественно Северного жилого массива: улиц Металлургической, 1-й Линии, переулков 12-го, 13-го, 14-го Новых и другие.

«К концу нынешнего года специалисты ПАО «Россети Юг» завершат реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции электросетевого комплекса от ТП-6/0,4 кВ №15, расположенной в центральной исторической части города. Проектом предусмотрена полная замена устаревшего оборудования на новейшую блочную трансформаторную подстанцию, что позволит ликвидировать дефицит мощности, связанный с естественным ростом потребления электрической энергии. Также на воздушных линиях 0,4 кВ протяженностью 3,6 км будет произведена замена деревянных опор на железобетонные и замена кабелей», — рассказала Светлана Камбулова.

И добавила, что в результате реализации инвестиционного проекта более 950 жителей города получат новейшую электросетевую инфраструктуру.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге планируют реализовать 14 инициативных проектов в 2025 году.

Фото rosseti-yug.ru