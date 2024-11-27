Главная » #ЖКХ

В Таганроге энергетики отремонтировали более 17 км воздушных сетей

На чтение 2 мин Просмотров 36 Опубликовано

В Таганроге завершены работы на 32-х трансформаторных подстанциях, расположенных в Центральном и Промышленном районах города. На очереди – Северный жилой массив.

#ЖКХ

Как сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова, энергетики привели в порядок более 3,6 км кабельных линий и почти 17 км воздушных сетей. Специалисты считают, что это позволит восстановить надежные эксплуатационные характеристики оборудования. А также существенно повысит качество поставляемой электроэнергии для более 30 тысяч потребителей.

В декабре энергетики продолжат ремонт в рамках дополнительного финансирования. Они планируют привести в порядок воздушные линии электропередач протяженностью 13,6 км. Эти объекты обеспечивают электроснабжение преимущественно Северного жилого массива: улиц Металлургической, 1-й Линии, переулков 12-го, 13-го, 14-го Новых и другие.  

«К концу нынешнего года специалисты ПАО «Россети Юг» завершат реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции электросетевого комплекса от ТП-6/0,4 кВ №15, расположенной в центральной исторической части города. Проектом предусмотрена полная замена устаревшего оборудования на новейшую блочную трансформаторную подстанцию, что позволит ликвидировать дефицит мощности, связанный с естественным ростом потребления электрической энергии. Также на воздушных линиях 0,4 кВ протяженностью 3,6 км будет произведена замена деревянных опор на железобетонные и замена кабелей», — рассказала Светлана Камбулова.

И добавила, что в результате реализации  инвестиционного проекта более 950 жителей города получат новейшую электросетевую инфраструктуру.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге планируют реализовать 14 инициативных проектов в 2025 году.

Фото rosseti-yug.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости ремонт сетей Таганрог энергоснабжение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru