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В Таганроге электробусам скорректируют маршруты

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В июне в Таганроге планируют изменить нынешние маршруты электробусов так, чтобы они смогли практически полностью дублировать выведенные сейчас из эксплуатации троллейбусы.

Новости Таганрога

Как сообщил вчера, 27 мая, во время прямого эфира глава городской администрации Андрей Фатеев, маршруты будут скорректированы с учетом пожеланий таганрожцев.

Напомним, что с 14 февраля электробусы были выпущены на линии и работали в так называемом тестовом режиме, которому предшествовало изучение пассажиропотока. Свои рекомендации по определению первоначальных маршрутов, исключающих дублирование трамваев и автобусов, дали и специалисты профильных организаций.   

Сейчас, после тестовой эксплуатации, консультаций со специалистами, мы планируем до 10 июня изменить маршруты с учетом пожеланий таганрожцев. В том числе для того, чтобы электробусы смогли практически полностью дублировать выведенные сегодня из эксплуатации троллейбусы. Скоро мы с вами этот скорректированный маршрут увидим, — рассказал Андрей Фатеев.

Ранее мы сообщали, что решение о возможности возобновления троллейбусного движения в Таганроге будет принято после обследования технического состояния и износа троллейбусной инфраструктуры и имеющихся в наличии троллейбусов.

Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»

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Таганрогская правда
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