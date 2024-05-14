Решение о возможности возобновления троллейбусного движения в Таганроге будет принято после экспертного обследования технического состояния и износа инфраструктуры и имеющихся в наличии троллейбусов. Об этом сообщили в городской администрации.

Провести обследование планируется уже во втором квартале нынешнего года.

Напомним, что еще в конце мая 2021 в связи с износом трамвайных путей, контактной сети, тяговых подстанций, трамвайного депо, в обслуживании которого находились как трамваи, так и троллейбусы, между администрацией Таганрога и ООО «Синара-ГТР Таганрог» было заключено концессионное соглашение. Оно предполагало модернизацию трамвайной сети, обновление парка трамваев и всей трамвайной инфраструктуры. В том числе реконструкцию имевшихся тяговых подстанций на территории города с учетом обособленных ячеек для подключения контактной сети троллейбусов.

В мае 2022 года для проведения ремонта контактная сеть троллейбусов была отключена от подачи электроэнергии и не эксплуатировалась, А это негативно сказалось на техническом состоянии самой сети и подвижного состава. К слову сказать, техническое состояние троллейбусов и до этого оставляло желать лучшего – они часто ломались. С 2021 по 2022 годы на линию выходило от 3 до 9 машин, даже с учетом поступивших на безвозмездной основе 10 троллейбусов ГУП «Мосгортранс» 2012 года выпуска.

Сейчас с целью обеспечения бесперебойных перевозок пассажиров общественным транспортом по ранее созданным троллейбусным маршрутам работают 72 городских автобуса малого, среднего и большого классов. Всего на муниципальных маршрутах пассажирские перевозки осуществляются 191 автобусом, а с 1 января 2023 восстановлены перевозки 35 единицами трамваев по всем 9 маршрутам, — сообщили в городской администрации.

Также в первом квартале 2024 года введено в эксплуатацию два маршрута электробусов (№ 78, № 79), частично дублирующих маршруты троллейбусов № 4, № 5 (район Русское поле) и № 2 (район ПМК).

Таким образом, организованные пассажирские перевозки общественным транспортом на муниципальных маршрутах, в том числе троллейбусов и в полном объеме компенсируют временно выведенные из эксплуатации троллейбусы, — отметили в городской администрации.

Тем временем городским управлением транспорта и дорожного строительства были направлены запросы коммерческих предложений и проведен расчет начальной максимальной цены контракта на проведение обследования технического состояния и физического износа троллейбусной инфраструктуры и троллейбусов. Уже во втором квартале нынешнего года такое обследование будет проведено. Эксперты должны дать заключение по двум вопросам. Первый касается возможности эксплуатации контактной сети троллейбусов, в том числе опор контактной сети и подвесных конструкций. Второй — возможности эксплуатации подвижного состава. А это 10 троллейбусов, которые сейчас находятся на территории МУП «ТТУ». Только после этого будет принято решение о возможности возобновления троллейбусного движения в Таганроге.

Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»