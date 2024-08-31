30 августа на трассе в Ростовской области в результате неудачного обгона произошла страшная авария, во время которой серьезно пострадали два человека. В том числе 15-летний подросток.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась в 10 часов утра на 28 километре автодороги Сальск — Новый Егорлык — Яшалта в Сальском районе. По предварительной информации, водитель 2008 года рождения на автомобиле «ВА3-21074» не убедился в безопасности обгона и врезался в ехавший навстречу автомобиль «Lada Xray», которым управлял 36-летний водитель.

В результате ДТП пострадали 15-летний пассажир «ВАЗ» и водитель автомобиля «Lada Xray», которые с серьезными травмами были госпитализированы в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что 79-летний пенсионер устроил аварию на донской трассе.

Фото Госавтоинспекции РО