Главная » Новости Ростовской области

На Дону в страшной аварии получили серьезные травмы водитель и пассажир

На чтение 1 мин Просмотров 609 Опубликовано

30 августа на трассе в Ростовской области в результате  неудачного обгона произошла страшная авария, во время которой серьезно пострадали два человека. В том числе 15-летний подросток.

Новости Ростовской области

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась в 10 часов утра на 28 километре автодороги  Сальск — Новый Егорлык — Яшалта в Сальском районе. По предварительной информации, водитель 2008 года рождения на автомобиле «ВА3-21074» не убедился в безопасности обгона и врезался в ехавший навстречу автомобиль «Lada Xray», которым управлял 36-летний водитель.

В результате ДТП пострадали 15-летний пассажир «ВАЗ» и водитель автомобиля «Lada Xray», которые с серьезными травмами были госпитализированы в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что 79-летний пенсионер устроил аварию на донской трассе.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru