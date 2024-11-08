7 ноября в Таганроге произошла авария на Поляковском шоссе, участниками которой стали две женщины на иномарках. Обе машины получили механические повреждения.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 08.24 в районе дома № 32. По предварительной информации 32-летняя женщина на автомобиле Citroen C4 не предоставила преимущество в движении автомобилю Nissan Murano, за рулем которого находилась 50-летняя женщина.

В результате столкновения машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом в ДТП с фурой погиб водитель «Лада Гранта».

Фото Госавтоинспекции Таганрога