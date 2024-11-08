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В Таганроге две женщины на иномарках попали в ДТП на Поляковском шоссе

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7 ноября в Таганроге произошла авария на Поляковском шоссе, участниками которой стали две женщины на иномарках. Обе машины получили механические повреждения.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 08.24 в районе дома № 32. По предварительной информации 32-летняя женщина на автомобиле Citroen C4 не предоставила преимущество в движении автомобилю Nissan Murano, за рулем которого находилась 50-летняя женщина.  

В результате столкновения машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом в ДТП с фурой погиб водитель «Лада Гранта».

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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