Под Таганрогом в ДТП с фурой погиб водитель «Лада Гранта»

Личность погибшего водителя устанавливается.
ДТП зарегистрировано 6 ноября в 14.50 на 85 км + 100 м автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области.
По предварительным данным, неустановленный водитель «Лада Гранта» вылетел на встречку и столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Sitrak». Фурой управлял 37-летний мужчина.
«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта», личность которого устанавливается, скончался на месте до приезда скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото Госавтоинспекции по РО
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