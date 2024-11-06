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Под Таганрогом в ДТП с фурой погиб водитель «Лада Гранта»

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Личность погибшего водителя устанавливается.

Новости Таганрога

ДТП зарегистрировано 6 ноября в 14.50 на 85 км + 100 м автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области.

По предварительным данным, неустановленный водитель «Лада Гранта» вылетел на встречку и столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Sitrak». Фурой управлял 37-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта», личность которого устанавливается, скончался на месте до приезда скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото Госавтоинспекции по РО

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Таганрогская правда
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