Под Таганрогом в ДТП с фурой погиб водитель «Лада Гранта»

Личность погибшего водителя устанавливается.

ДТП зарегистрировано 6 ноября в 14.50 на 85 км + 100 м автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области.

По предварительным данным, неустановленный водитель «Лада Гранта» вылетел на встречку и столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Sitrak». Фурой управлял 37-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта», личность которого устанавливается, скончался на месте до приезда скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото Госавтоинспекции по РО