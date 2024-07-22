В Таганроге две машины столкнулись на улице Кузнечной

21 июля в Таганроге произошла авария на улице Кузнечной, где на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, происшествие случилось в первом часу дня в районе дома № 82. По предварительной информации, 33-летний водитель «Mercedes-Benz C200» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю «LADA Granta», которым управлял 45-летний водитель.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге автоледи на легковушке сбила молодую женщину.

Фото Госавтоинспекции Таганрога