Главная » Новости Таганрога

В Таганроге две машины столкнулись на улице Кузнечной

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

21 июля в Таганроге произошла авария на улице Кузнечной, где на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, происшествие случилось в первом часу дня в районе дома № 82. По предварительной информации, 33-летний водитель «Mercedes-Benz C200» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю «LADA Granta», которым управлял 45-летний водитель.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге автоледи на легковушке сбила молодую женщину.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru