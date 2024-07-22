В Таганроге автоледи на легковушке сбила молодую женщину   

Ночью 21 июля в Таганроге водитель легкового автомобиля сбила 31-летнюю женщину. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Происшествие случилось в 02.15 на улице Чехова в районе дома № 168. По предварительной информации, 20-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ 21102» допустила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП 31-летняя женщина-пешеход получила травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Таганрога призывает жителей города быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. А также переходить проезжую часть в местах, где это разрешено.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом в ДТП погиб водитель Volkswagen Polo.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)