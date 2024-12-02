В Таганроге неизвестный на угнанном автомобиле попал в ДТП

2 декабря в Таганроге неизвестный мужчина угнал автомобиль, попал на нем в ДТП, а затем бросил машину и скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

В Отдел полиции № 1 УМВД России по Таганрогу поступило заявление от 43-летней местной жительницы об угоне автомобиля марки Hyundai ix35. Женщина рассказала, что ее муж перед поездкой решил прогреть двигатель. Он завел машину и, оставив ключ в замке зажигания, вернулся домой. Через полчаса мужчина вышел на улицу и не обнаружил авто.

Полицейские выяснили, что мимо проходил неизвестный и заметил заведенный автомобиль с ключами внутри. Он сел в машину уехал.

«На угнанном автомобиле злоумышленник попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла в пять утра на улице Шевченко, в районе Никольского храма. Угонщик врезался в бордюр и дерево, а затем, оставив машину, скрылся с места происшествия», — сообщает инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Полицейские принимают меры, направленные на задержание злоумышленника и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

«Сотрудники Госавтоинспекции Таганрога просят очевидцев указанного ДТП или тех, у кого есть видеозаписи происшедшего, связаться с нами по телефону: 8-928-177-79-09», — обратилась к жителям города Яна Султанова.

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