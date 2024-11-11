Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом женщина на Matiz насмерть сбила пожилую велосипедистку

На чтение 1 мин Просмотров 116 Опубликовано

Смертельная авария произошла утром 9 ноября в селе Долоковка Неклиновского района Ростовской области.

Новости Таганрога

Сигнал о ДТП поступил в полицию 07.37. В селе Долоковка, в районе дома № 34 по улице Октябрьской, 40-летняя женщина на Daewoo Matiz, по предварительным данным, допустила наезд на велосипедистку. 69-летняя местная жительница на велосипеде ехала справа налево, навстречу автомобилю, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

«В результате ДТП пенсионерка скончалась в машине скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области женщина и ребенок погибли в тройном ДТП с автобусом.

Фото Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария безопасность Госавтоинспекция ДТП
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru