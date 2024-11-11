Под Таганрогом женщина на Matiz насмерть сбила пожилую велосипедистку

Смертельная авария произошла утром 9 ноября в селе Долоковка Неклиновского района Ростовской области.

Сигнал о ДТП поступил в полицию 07.37. В селе Долоковка, в районе дома № 34 по улице Октябрьской, 40-летняя женщина на Daewoo Matiz, по предварительным данным, допустила наезд на велосипедистку. 69-летняя местная жительница на велосипеде ехала справа налево, навстречу автомобилю, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

«В результате ДТП пенсионерка скончалась в машине скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области женщина и ребенок погибли в тройном ДТП с автобусом.

Фото Госавтоинспекция по РО