8 января в Таганроге произошла авария на улице Адмирала Крюйса, где столкнулись две иномарки. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.
Авария случилась в 11.20 в районе дома № 6. По предварительной информации, 23-летний водитель Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Skoda Rapid, которым управлял 66-летний мужчина.
В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее мы рассказали, что в страшной аварии под Ростовом погибли водитель и пассажирка такси.
Фото Госавтоинспекции Таганрога
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