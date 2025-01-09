8 января в Таганроге произошла авария на улице Адмирала Крюйса, где столкнулись две иномарки. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария случилась в 11.20 в районе дома № 6. По предварительной информации, 23-летний водитель Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Skoda Rapid, которым управлял 66-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в страшной аварии под Ростовом погибли водитель и пассажирка такси.

Фото Госавтоинспекции Таганрога