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В страшной аварии под Ростовом погибли водитель и пассажирка такси

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3 января на трассе под Ростовом во время лобового столкновения легковушки и КАМАЗа погибли два человека. Об этом сообщает telegram-канал УПЧС Аксайского района.

Новости Ростовской области

Сообщение об аварии на 10 км автодороги «Северный обход Ростова» поступило в службу «112» в 10.23. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели Южного пожарно-спасательного отряда. Оказалось, что произошло лобовое столкновение автомобиля-такси Kia Rio  и КАМАЗа.

В результате ДТП водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи. Причины происшествия и личности погибших уточняются.

Ранее мы рассказали, что на донской трассе насмерть разбилась 25-летняя женщина-водитель.

Фото telegram-канал МБУ АР «УПЧС»

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Таганрогская правда
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