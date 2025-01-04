3 января на трассе под Ростовом во время лобового столкновения легковушки и КАМАЗа погибли два человека. Об этом сообщает telegram-канал УПЧС Аксайского района.

Сообщение об аварии на 10 км автодороги «Северный обход Ростова» поступило в службу «112» в 10.23. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели Южного пожарно-спасательного отряда. Оказалось, что произошло лобовое столкновение автомобиля-такси Kia Rio и КАМАЗа.

В результате ДТП водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи. Причины происшествия и личности погибших уточняются.

Ранее мы рассказали, что на донской трассе насмерть разбилась 25-летняя женщина-водитель.

Фото telegram-канал МБУ АР «УПЧС»