Главная » Новости Таганрога

В Таганроге две автоледи попали в аварию на улице Петровской

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

23 августа на центральной улице Таганрога произошла авария, участниками которой стали две женщины на иномарках.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова, авария случилась в 12.52 в районе дома № 29\2 на улице Петровской. По предварительной информации, 47-летняя женщина на автомобиле «Kia Cerato» начинала движения от бордюрного камня проезжей части. Она не уступила дорогу, не предоставив преимущество в движении автомобилю «Kia Rio», и врезалась в него. За рулем второй иномарки находилась 30-летняя женщина.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель иномарки во время ДТП снес дорожное ограждение.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru