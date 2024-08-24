В Таганроге две автоледи попали в аварию на улице Петровской

23 августа на центральной улице Таганрога произошла авария, участниками которой стали две женщины на иномарках.

Как сообщила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова, авария случилась в 12.52 в районе дома № 29\2 на улице Петровской. По предварительной информации, 47-летняя женщина на автомобиле «Kia Cerato» начинала движения от бордюрного камня проезжей части. Она не уступила дорогу, не предоставив преимущество в движении автомобилю «Kia Rio», и врезалась в него. За рулем второй иномарки находилась 30-летняя женщина.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель иномарки во время ДТП снес дорожное ограждение.

Фото Госавтоинспекции Таганрога