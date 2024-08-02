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В Таганроге дорожники укладывают асфальт на ул. Адмирала Крюйса

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2 августа в Таганроге дорожники начали укладывать асфальт на улице Адмирала Крюйса, сообщает телеграм-канал городской администрации.

#ЖКХ

Напомним, что участок дороги на улице Адмирала Крюйса между переулком Биржевой спуск и улицей Социалистическая ведется в рамках нацпроекта. Сейчас специалисты подрядной организации начали укладывать там выравнивающий слой покрытия.

«Температурный режим при асфальтировании дорог полностью соблюдается и контролируется», — отметили в городской администрации.

Напомним, что недавно был завершен текущий ремонт дороги на улице Щаденко — между ул. Бабушкина и Привокзальной площадью. Кстати, все ремонтные работы в рамках нацпроекта планируют окончить в сентябре.

Ранее мы рассказали, что в Приморском парке Таганрога создадут детскую интерактивную научную площадку.

Фото tagancity.ru

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ЖКХ новости ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
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