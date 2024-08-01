В Приморском парке Таганрога в нынешнем году появится первая в донском регионе детская интерактивная научная площадка. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

«Это один из проектов Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ после общения с молодыми учёными. Большая гордость, что подобный проект будет реализован в Таганроге. Такое решение принял губернатор Ростовской области», — пояснил он.

Предполагается, что площадка разместится в той зоне парка, где находятся аттракционы. Современный проект будет интегрирован в общественное пространство. Игровое оборудование позволит детям изучать законы физики и познавать искусство. К работе на площадке планируют привлечь опытных наставников — специалистов инженерных вузов.

Ранее мы рассказали, что в лицее Таганрога появится технопарк «Кванториум».

Фото t.me/Fateev