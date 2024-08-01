Главная » Город

В Приморском парке Таганрога создадут детскую интерактивную научную площадку

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

В Приморском парке Таганрога в нынешнем году появится первая в донском регионе детская интерактивная научная площадка. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Город

«Это один из проектов Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ после общения с молодыми учёными. Большая гордость, что подобный проект будет реализован в Таганроге. Такое решение принял губернатор Ростовской области», — пояснил он.

Предполагается, что площадка разместится в той зоне парка, где находятся аттракционы. Современный проект будет интегрирован в общественное пространство. Игровое оборудование  позволит детям изучать законы физики и познавать искусство. К работе на площадке планируют привлечь опытных наставников — специалистов инженерных вузов.

Ранее мы рассказали, что в лицее Таганрога появится технопарк «Кванториум».

Фото t.me/Fateev

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости парк площадка Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru