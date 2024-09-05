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В Таганроге дорожники начали ремонт на улице Дзержинского

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4 сентября в Таганроге специалисты подрядной организации приступили к ремонту автомобильной дороги на улице Дзержинского.

#ЖКХ

На участке между улицами Фрунзе и Морозова начались работы по фрезерованию старого дорожного покрытия. Улица Дзержинского является одной из главных транспортных артерий города. А протяженность ремонтируемого участка составляет почти 3 км. Поэтому на дороге возможны пробки.

«Знаю, что любые дорожные работы приносят неудобства всем участникам движения, поэтому обращаюсь к таганрожцам с просьбой: отнестись с пониманием и проявить терпение», — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Напомним, что на следующей неделе планируют начать ремонт дороги на улице Ленина – от улицы Дзержинского до улицы Москатова.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом ограничили движение по мосту через Миус на трассе Р-280.

Фото t.me/Fateev

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ЖКХ новости ремонт дорог Таганрог ул. Дзержинского
Таганрогская правда
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