В Таганроге дорожники начали ремонт на улице Дзержинского

4 сентября в Таганроге специалисты подрядной организации приступили к ремонту автомобильной дороги на улице Дзержинского.

На участке между улицами Фрунзе и Морозова начались работы по фрезерованию старого дорожного покрытия. Улица Дзержинского является одной из главных транспортных артерий города. А протяженность ремонтируемого участка составляет почти 3 км. Поэтому на дороге возможны пробки.

«Знаю, что любые дорожные работы приносят неудобства всем участникам движения, поэтому обращаюсь к таганрожцам с просьбой: отнестись с пониманием и проявить терпение», — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Напомним, что на следующей неделе планируют начать ремонт дороги на улице Ленина – от улицы Дзержинского до улицы Москатова.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом ограничили движение по мосту через Миус на трассе Р-280.

Фото t.me/Fateev