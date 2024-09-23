23 сентября в Таганроге начался ремонт дороги на улице Ленина, где рабочие приступили к фрезерованию старого полотна. Чтобы не создавать помехи движению, работы ведутся преимущественно ночью, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Напомним, что будет отремонтирован участок между улицами Дзержинского и Москатова.

Кроме того, ведется ремонт на улице Дзержинского, где приводится в порядок участок длиной почти 3 км — от улицы Фрунзе до улицы Морозова. Дорожники приступили к асфальтированию и планируют завершить объект до конца сентября.

«Было принято важное решение — направить средства экономии от торгов на продление ремонта участка — от улицы Морозова до дома 154/2 по улице Дзержинского», — сообщил Андрей Фатеев.

И уточнил, что эти работы предполагается окончить в октябре.

Ранее мы рассказали, что участки дорог на территории БСМП Таганрога восстановлены на внебюджетные средства.

Фото t.me/Fateev