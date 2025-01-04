В Таганроге дома в трех микрорайонах остались без отопления

4 января в Таганроге из-за ремонтных работ на котельной по улице Ленина, 220 (ремонт трубы Д=500) и из-за устранения порыва водовода на ул. Москатова, 25 часть МКД в трех микрорайонах осталась без отопления.

Под отключение попали многоквартирные дома, расположенные в районе рощи «Дубки», улиц С. Лазо, Котлостроительной, Москатова, 1-й Котельной, Ленина, Войкова, Cлесарной, Штыба, Грозненской, Мостовой, П. Тольятти, Черняховского, Воскова, Л. Чайкиной, частично район Нового Вокзала.

«Подача отопления в дома будет возобновлена после 14.00», — сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС территории и населения Таганрога».

Ранее мы сообщали, что в Таганроге планируют заменить 5,5 км водопроводных сетей.

Фото из архива