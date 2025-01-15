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В Таганроге дом Плизиоти стал объектом культурного наследия

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Расположенное в Таганроге «Домовладение Леонида Плизиоти» включили в перечень объектов культурного наследия. Соответствующее постановление подписано комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Город

Документ подписан 10 января. Здание расположено на улице Чехова, 133 (литеры А, Б, Б1), в районе Центрального рынка. Уже утверждены границы территории выявленного объекта культурного наследия.

Теперь сохранность этого дома Плизиоти находится на особом контроле. Это значит, что его нельзя снести. А возможный ремонт здания должен быть согласован с комитетом по охране ОКН и администрацией города.

Известно, что в свое время греческо-поданному Леониду Плизиоти в Таганроге принадлежал еще один дом, который располагался в переулке Итальянском, 42.

Ранее мы рассказали, что жилой дом в пер. Итальянском, 22 включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Фотоиз архива

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Таганрогская правда
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