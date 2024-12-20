Еще один старинный особняк Таганрога признан объектом культурного наследия

Жилой дом, расположенный по переулку Итальянский, 22 в Таганроге, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Об этом на своих ресурсах сообщает Комитет по охране культурного наследия Ростовской области.

Объектом культурного наследия регионального значения признан «Жилой дом Н.Г. Дивариса», известный в Таганроге так же, как «Дом Ходжаева».

Из открытых источников известно, что особняк в полтора этажа по Итальянскому переулку, 22, литеры А, А2 построен в 1863 году на средства купеческого сына, члена городской думы Антона Ходжаева. В те годы в Таганрогской мужской гимназии для поощрения хорошо успевающих учеников было учреждено несколько стипендий, среди них наиболее престижными считались две стипендии Пагоната по 250 рублей и три стипендии Ходжаева по 150 рублей.

В марте 1880 года застрелился 55-летний брат Ходжаева — Василий. Дом позднее купил врач водолечебницы, греческо-подданный Николай Диварис, а в начале XX века особняк приобрел студент Александр Золотарёв. В годы советской власти здание национализировали, перестроили под жилые квартиры.

Напомним, за последнее время в единый государственный реестр объектов ОКН регионального значения включены «Домовладение П.И. Грибковой» на улице Александровской, 49; находящийся рядом «Дом Н.Ф. Талалаева», в котором сейчас располагается УМВД России по Таганрогу; а также «Доходный дом П.С. Дастич» по улице Чехова, 31.

Фото: страница Комитета по охране ОКН Ростовской области в соцсети