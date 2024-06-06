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В Таганроге для туристов организуют ретроприключение «Пушкин в деле»

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8 июня туристы из Ростова приедут в Таганрог на поезде на паровозной тяге и станут участниками тематической программы «Пушкин в деле», посвященной 225-летию великого поэта.

Новости Таганрога

На вокзал Таганрог-1 поезд с ретропаровозом прибудет в 11.35. Гостей ждет театрализованная встреча. В программе мероприятия — автобусная экскурсия по городу, экскурсия по Таганрогскому художественному музею и литературно-художественная композиция. В Ростов поезд отправится в 18.07.

Организаторы обещают туристам интересный и незабываемый день в приморском городе, сюрпризы, в том числе и «встречу с Пушкиным», массу впечатлений и положительных эмоций.

Вы узнаете, сколько раз поэт был в Таганроге, какие объекты названы в честь классика, а заодно ощутите себя в XIX веке под характерный стук колес и необъятные клубы дыма поезда на паровозной тяге, — говорится в сообщении телеграм-канала СКЖД.

Отметим, что стоимость 9-часовой экскурсии составляет 2150 рублей для детей до 14 лет, 2300 рублей для взрослых.

Субботние рейсы туристического поезда из Ростова в Таганрог и обратно стартовали 18 мая и продлятся до конца сентября.

Впервые сезонный пригородный поезд на паровозной тяге на маршруте Ростов — Таганрог запустили в 2022 году. За это время такой вид путешествий успел приобрести большую популярность среди жителей и гостей донского региона.

Ранее мы сообщали, что туркомпания из Таганрога организует водные экскурсии по маршруту Ростов-Азов.

Фото СКЖД

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Таганрогская правда
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