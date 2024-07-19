В Таганроге для поддержания работы городских объектов задействованы генераторы

В районах, где из-за отключения электроэнергии, не работают повысительные насосные станции, организован подвоз воды.

Об этом 19 июля сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

«Уважаемые таганрожцы! Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся в круглосуточном режиме. Сроки ограничения электроснабжения зависят от нагрузки на сети и регулируются системообразующим диспетчером. Для поддержания работы городских объектов жизнеобеспечения задействованы генераторы. В первую очередь, они установлены на объектах водоснабжения и канализации для снижения рисков ограничений подачи воды и бесперебойного водоотведения», — обратился к жителям глава администрации.

В районах, где из-за отключения электроэнергии все-таки отсутствует водоснабжение потребителей, город организовал подвоз воды. Он осуществляется по заявкам, которые поступают в аварийно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (8634) 31-94-38.

Ориентировочно поэтапная подача электроэнергии возобновится с 20.00.

Отметим, что графики веерных отключений электроэнергии 19 июля введены по всей Ростовской области.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева