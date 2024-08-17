В Таганроге демонтировали элементы на детской площадке Пушкинской набережной

Речь идет о площадке для игр с водой, недавно открытой в рамках первого этапа реконструкции.

Как рассказал «Таганрогской правде» представитель подрядной организации, обслуживающей объект, три элемента на «водной» площадке демонтированы. На этих выходных работает только один.

«На следующей неделе по гарантии отсутствующие элементы будут заменены. Есть недоработки в конструкциях, они оперативно исправляются», — уточнил подрядчик.

Напомним, накануне жители Таганрога заметили отсутствие уже полюбившихся многим гамаков. Гамаки с набережной убрали всего на сутки для усиления крепежных элементов.

«К сожалению, при их использовании граждане не соблюдают правила эксплуатации. На гамаки, рассчитанные на одного человека, укладываются по два-три и более», — пояснили в администрации Таганрога.

Поэтому было принято решение усилить конструкции для предотвращения несчастных случаев. 16 августа все гамаки вернули на набережную.

Фото администрации Таганрога от 16 августа

Фото на главной Анатолия Ивашова