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Куда делись гамаки с Пушкинской набережной Таганрога

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16 августа жители Таганрога заметили отсутствие гамаков на недавно открытой для прогулок центральной части Пушкинской набережной.

Город

«Вчера еще гамаки были, а сегодня их уже нет. Что произошло? Неужели и тут поусердствовали вандалы?», — задаются вопросами горожане.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, ответили, что гамаки сняты для усиления крепежных элементов. К сожалению, некоторые люди используют гамаки, нарушая правила их эксплуатации. Поэтому такое решение было принято для предотвращения несчастных случаев.

«В результате эксплуатации и присмотра за элементами вновь установленных объектов благоустройства на Пушкинской набережной, выявлен ряд случаев ненормативного их использования гражданами. Поскольку администрация обеспечивает присмотр и сохранность элементов, то в связи с использованием их не в соответствии с правилами эксплуатации (рассчитан на одного человека, а ложатся по два-три) принято решение об усилении крепежных механизмов», — говорится в комментарии.

Для проведения этих работ гамаки демонтировали на один день. В настоящее время производится монтаж и элементы благоустройства вновь можно будет эксплуатировать.

«Никаких краж, поломок оборудования на Пушкинской набережной нет, меры принимаются превентивные», — уточнили в администрации Таганрога.

Фото Андрея Лызь

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администрация Таганрога благоустройство Пушкинская набережная
Таганрогская правда
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